وزير الأوقاف: تضحيات الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة تاج على جبين الوطن

وزير الأوقاف: تضحيات الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة تاج على جبين الوطنالخميس، 15 مارس 2018 07:40 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على
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أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم ،فى تصريحات صحفية ،أن تضحيات الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل تاج على جبين الوطن وعلى جبين كل مصري مخلص لوطنه.
واضاف وزير الأوقاف، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الوفاء لهذه التضحيات يتطلب أن يكون كل واحد منا جنديًا لهذا الوطن في مجاله، وأن يبذل أقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم، وأن نقف جميعًا بالمرصاد لقوى الإرهاب والشر والإفساد والتخريب.
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