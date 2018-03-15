وزيرة الثقافة لـ"اليوم السابع": الأقصر عاشت عام تاريخى كعاصمة للثقافة العربية







الأقصر - أحمد مرعى - بسنت جميل

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال حضور احتفالات ختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية بميدان أبو الحجاج الأقصرى، إن محافظة الأقصر عاشت عام تاريخى حافل بالفعاليات الثقافية والفنية المميزة.

وأضافت وزيرة الثقافة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تتوج 365 يوما من المعارض والفنون والفعاليات خلال تلك الأيام، وتنتقل الشعلة إلى مدينة وجدة المغربية فى حفل تاريخى يوم الأحد المقبل فى احتفالية يحيها الفنان الكبير محمد منير.