وزيرة الثقافة لـ"اليوم السابع": الأقصر عاشت عام تاريخى كعاصمة للثقافة العربية

وزيرة الثقافة لـ"اليوم السابع": الأقصر عاشت عام تاريخى كعاصمة للثقافة العربيةالخميس، 15 مارس 2018 02:27 م
احتفالات ختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية بميدان أبو الحجاج الأقصرى
الأقصر - أحمد مرعى - بسنت جميل
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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال حضور احتفالات ختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية بميدان أبو الحجاج الأقصرى، إن محافظة الأقصر عاشت عام تاريخى حافل بالفعاليات الثقافية والفنية المميزة.
وأضافت وزيرة الثقافة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تتوج 365 يوما من المعارض والفنون والفعاليات خلال تلك الأيام، وتنتقل الشعلة إلى مدينة وجدة المغربية فى حفل تاريخى يوم الأحد المقبل فى احتفالية يحيها الفنان الكبير محمد منير.
جانب من الاحتفاليات
جانب من العروض
وزيرة الثقافة تحضر الاحتفاليات
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