وزارة الهجرة تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج







كتب ــ محمود راغب

فى إطار متابعة الانتخابات الرئاسية خارج مصر، وبناء على توجيهات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تم تشكيل غرفة عمليات بوزراة الهجرة لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن غرفة العمليات ستتابع سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجه سير العملية الانتخابية، وذلك بما يضمن خروج هذا العرس الديمقراطي في صورة مشرفة تليق بمصر الحرة وشعبها العظيم.

وتُعقد غرفة العمليات برئاسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وتتشكل من فريق عمل من الوزارة، وممثل للهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنها مجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.

وتقوم غرفة عمليات وزارة الهجرة بمتابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات الثلاثة، بقاعة بأحد فنادق القاهرة.