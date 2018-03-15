وزارة الطيران تنظم ندوة بعنوان "مفهوم مواجهة الإرهاب حق من حقوق الإنسان"







كتب محمد طنطاوى

تحت رعاية وزير الطيران المدني شريف فتحى أقامت وزارة الطيران المدنى ندوة بعنوان (حقوق الإنسان) والتى حاضر بها الأستاذ الدكتور / إيهاب العماوى رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيران والأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وأستاذ مساعد بأكاديمية الشرطة والجامعة الكندية .

وتحدث العماوى خلال الندوة عن (مفهوم مواجهة الإرهاب حق من حقوق الإنسان) وأوضح ضرورة مواجهة الارهاب من خلال الوعى الفكرى والوحدة بين أبناء الوطن الواحد وبين الشعوب للتعاون لمواجهه الإرهاب والفتنة التى تهدف لتدمير الوطن.

شارك فى الحوار أثناء الندوه كل من الدكتورة ماجدة شعيب رئيس الإدارة المركزية للجودة والدكتورصلاح الطوانسى مدير عام العيادات الطبية والعميد معتز عبد العزير رئيس الإدارة المركزية لأمن الأفراد والوثائق والمعلومات وعدد كبير من الحضور من وزارة الطيران المدنى والشركات التابعة.