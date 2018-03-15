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ورشة عمل عن جراحات الأذن باستعمال المنظار الجراحى بطب المنوفية

الخميس، 15 مارس 2018 10:29 م
ورشة عمل عن جراحات الأذن باستعمال المنظار الجراحى بطب المنوفية غرفة عمليات - أرشيفية





المنوفية – محمود شاكر
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نظم قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفية ورشة عمل عن جراحات الأذن بإستخدام المنظار الجراحى.

صرح الدكتور عصام ونيس الأستاذ بالقسم أنه تم إجراء ورشة العمل باستعمال المنظار الجراحى كتقنية جديدة فى عمليات جراحة الأذن الميكرسكوبية مما يقلل من فتحة الجراحة اللازمة وتسهيل عملية زرع القوقعة والوصول إلى أماكن بالأذن الوسطى لم نصل إليها من قبل باستعمال الميكروسكوب مما له أثر كبير فى عدم انتكاسة مرضى تسوس الأذن .

وأضاف الدكتور عصام بحيرى رئيس القسم، أن الدكتور وليد منير أستاذ بطب المنصورة شارك أيضا بالجانب النظرى والعملى والمحاكاة على جراحة عظام الأذن وتدريب الأطباء بالقسم والمقيدين بالدراسات العليا.

 

 

 

 

 
 

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