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واشنطن بوست: ترامب تفاخر باختلاق معلومات غير حقيقية باجتماع مع جاستن ترودو

الخميس، 15 مارس 2018 12:33 م
واشنطن بوست: ترامب تفاخر باختلاق معلومات غير حقيقية باجتماع مع جاستن ترودو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





كتبت ريم عبد الحميد
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تفاخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى خطاب ألقاه أمس الأربعاء، من أجل جمع التمويل، أنه اختلق معلومات فى اجتماعه مع زعيم أحد أهم حلفاء أمريكا، وقال إنه أصر لرئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أن الولايات المتحدة لديها عجزا تجاريا مع جارتها الشمالية دون أن يعرف إذا كان الأمر كذلك.

 

وقال ترامب، وفقا لتسجيل صوتى حصلت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منه: "ترودو جاء ليرانى. هو رجل صالح" وقال "لا لا لا يوجد لدينا عجز تجارى معكم. ليس لدينا دونالد رجاء".

 

وأضاف ترامب: "رجل لطف، رجل حسن المظهر يأتى ويقول دونالد ليس لدينا عجز تجارى، هو يشعر بالفخر .." لذلك قلت" خطأ جاستن، لديكم. ولم أكن أعرف حتى.. لم يكن لدى فكرة. قلت فقط "أنت مخطئ أتعلم لماذا؟ لأننا أغبياء للغاية.. واعتقدت أنهم أذكياء. قلت "انت مخطئ جاستن. فأجاب لا ليس لدينا عجز تجارى. فقلت: حسنا فى هذ الحال أشعر باختلاف. وقلت لا أصدق هذا وأرسلت أحد من رجالنا.. لتفقد الأمر لأنه لم يستطيع تصديقه".

 

وعاد وقلت"حسنا سيدى أنت محق تماما. ليس لدينا عجز لكن هذا لا يشمل الطاقة والأخشاب وعندما تفعل، سنخسر 17 مليار دولار سنويا وهذا أمر لايصدق".

 

ويقول مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة، إن أمريكا لديها فائض تجارى مع كندا.

 

وكان الرئيس الأمريكى ضد شن هجوما عنيفا ضد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمى واتهم الاتحاد الأوروبى والصين واليابان وكوريا الجنوبية بتمزيق الولايات المتحدة على مدار عقود ونهب القوى العاملة الأمريكية.. ووصف اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا" بأنها كارثة وألقى باللوم على منظمة التجارة العالمية فى السماح لدول أخرى بالالتفاف على الولايات المتحدة فى التجارة.


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