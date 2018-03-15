واشنطن بوست: ارتياح وتوتر بين الدبلوماسيين الأمريكيين بعد ترشيح بامبيو للخارجية







كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الدبلوماسيين والعاملين المدنيين بوزارة الخارجية الأمريكية، أعربوا عن ارتياحهم وتوترهم أمس الأربعاء، مع استعدادهم لاستقبال وزير جديد فى أعقاب إقالة ريكس تيلرسون الذى كانت فترته واحدة من أكثر الفترات إثارة للجدل والخلاف فى الذاكرة الحديثة.

أما عن المتفائلين، فأن هذا الانتقال حرر الوزارة من أحد المديرين التنفيذين السابقين فى مجال النفط الذى تعرض لانتقادات لعزله نفسه عن الدبلوماسيين المخضرمين ومحاولة خفض ميزانية الوزارة وإعادة المذكرات الداخلية من المرئوسين بأخطاء مطبعية وغيرها من الأخطاء الفنية.

ولو صدق الكونجرس على تعيين مايك بومبيو فى الخارجية الأمريكية خلفا لتيلرسون، فأن مدير السى أى إيه السابق سيكون لدى علاقة عمل قوية مع الرئيس وسجل حافل من إعطاء الاستقلالية الواسعة لمعاونيه.

ونقلت واشنطن بوست عن أحد العاملين المخضرمين فى الخارجية، الذى رفض الكشف عن هويته، قوله إن بومبيو ليس من المديرين الدقيقين، ولم يبدأ منصبه بالقول إن علينا أن نخفض ميزانية الوزارة بنسبة 25%، وهذه بداية جيدة.

وقال المسئول الذى يعمل فى الخارجية منذ 30 عاما إن لا يوجد كثيرون يتشككون فى أن ترامب يتحدث باسم الرئيس، وأثنى على حماية مدير السى اى إيه لمؤسسة كانت مثل الخارجية، كان ترامب ينظر لها بتشكك فى بداية رئاسته.

لكن هناك دبلوماسيين آخرين أعربوا عن قلقهم من بامبيو بسبب ماضيه كعضو فى الكونجرس عن حزب الشاى وتصريحاته المثيرة للجدل حول الإسلام ولتعذيب المواقف المتشددة التى تصطدم بقيم الخارجية.

وقال رونالد نيومان، رئيس الأكاديمية الأمريكية للدبلوماسية: "فى نظر العديد من الدبلوماسيين، كان تيلرسون صلبا فى السياسة ومروعا فى الإدارة، والآن قد يكون هناك إدارة أفضل لكن سياسة أسوأ".