هيئة البريد: الانتهاء من المرحلة الثانية لخطط التطوير بنهاية العام







كتبت: هبة السيد

قال مصدر بالهيئة القومية للبريد أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لخطة تطوير المكاتب قبل نهاية العام حيث يصل حجم تلك المكاتب إلى نحو 900 مكتب فيما انتهت المرحلة الأولى من خطة التطوير.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" ، أن الهيئة لا يمكنها إغلاق جميع المكاتب مرة واحدة فى أى من المناطق التى تشهد عمليات حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، أن خطط التطوير تشمل ثلاث مراحل وسيتم البدء فى المرحلة الثالثة فى العام المقبل.

وقال المصدر إن الهيئة بصدد تقديم خدمات حكومية جديدة عبر مكاتبها، وذلك بعد نجاحها فى تقديم خدمات بوزارة الإسكان ومصلحة الأحوال المدنية والكهرباء.

كانت هيبة البريد قد انتهت من تطوير نحو 400 مكتب على مستوى الجمهورية تكنولوجيا، حيث تم تزويد المكاتب بخدمات للنداء الآلى و كاميرات المراقبة والأجهزة التقنية اللازمة.