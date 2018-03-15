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الخميس، 15 مارس 2018 01:47 م
خالد صلاح
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نيكى يغلق مرتفعا بفضل مشتريات المركزى فى صناديق المؤشرات

الخميس، 15 مارس 2018 12:32 م
نيكى يغلق مرتفعا بفضل مشتريات المركزى فى صناديق المؤشرات المؤشر نيكى





رويترز
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حقق المؤشر نيكى اليابانى مكاسب محدودة اليوم الخميس، إذ أشار متعاملون إلى أن بنك اليابان المركزى اشترى صناديق للمؤشرات المتداولة مما بدد أثر انخفاض أسهم شركات تصنيع الآلات.

وارتفع المؤشر نيكى القياسى 0.1 بالمئة ليغلق عند 21803.95 نقطة، بعد أن أنهى الجلسة الصباحية منخفضا، وارتفعت أسهم شركات التجزئة مع صعود أسهم فاميلى مارت 1.9 بالمئة وماروى 7.3 فى المئة، وسجلت شركات تصنيع آلات البناء وأجزاء الآلات أداء أضعف من أداء السوق حيث تأثرت سلبا بالمخاوف من أن تضر التوترات التجارية العالمية الطلب بعد أن سعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفرض رسوم جديدة على الصين.

وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء، إن إدارة ترامب تضغط على الصين لخفض فائض تجارتها مع الولايات المتحدة بواقع 100 مليار دولار، ويقول محللون إن مطالب ترامب قد تخفض الصادرات الصينية والإنفاق الرأسمالى مما قد يقلص الطلب على الآلات التى تصنعها الشركات اليابانية والتى يحقق الكثير منها مبيعات كبيرة فى الصين.

وانخفضت أسهم كوماتسو لتصنيع آلات البناء 1.7  فى المئة وهيتاشى لتصنيع آلات البناء 3.1  فى المئة، ونزلت أسهم إن.تي.إن 3.2 ب فى المئة ودي.إم.جى مورى 1.5  فى المئة فيما انخفضت أسهم أوكوما 1.5  فى المئة ، واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا دون تغير يذكر عند 1743.60 نقطة.

 


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