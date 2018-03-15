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ننشر فيديو إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلى النار على حدود غزة

الخميس، 15 مارس 2018 10:33 ص
ننشر فيديو إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلى النار على حدود غزة مدفعية الاحتلال الإسرائيلى





كتب: محمد الأحمدى - وكالات الأنباء
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قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة صباح اليوم الخميس.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال أطلقت 4 قذائف على الأقل صوب موقع للمقاومة شرق حى الشجاعية بمدينة غزة فيما استهدفت موقعا آخر قرب بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتزامن القصف مع إطلاق نار كثيف من الأبراج العسكرية الإسرائيلة صوب الموقع وصوب أراضى المواطنين الفلسطينيين.

وجاء القصف المدفعى بعد إعلان جيش الاحتلال ان مقاومين فلسطينيين فجروا عدة عبوات ناسفة قرب الجدار العازل شمال قطاع غزة نافيا وقوع إصابات فى صفوف جنوده لكن أشار إلى تضرر الجدار.

وأدت كثافة إطلاق النيران إلى عدم قدرة سيارات الإسعاف الفلسطينية الوصول للأماكن المستهدفة شرقى مدينة غزة.

وقرب مقبرة الشهداء اطلقت المدفعية الإسرائيلية 9 قذائف على الأقل صوب هدف مجهول.


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