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ننشر صور حافلات الجالية المصرية بجدة لنقل الناخبين لمقرات اللجان

الخميس، 15 مارس 2018 09:42 م
ننشر صور حافلات الجالية المصرية بجدة لنقل الناخبين لمقرات اللجان الأتوبيسات المخصصة لنقل الناخبين





كتب محمود راغب
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قبل ساعات من انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ينشر "اليوم السابع " أول صور  لحافلات نقل الناخبين لمقرات اللجان فى جدة بالمملكة العربية السعودية. 
 
وقال عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمى باسم الاتحاد، إن الجالية المصرية بالسعودية وفرت حافلات لنقل الناخبين من خارج الرياض وداخلها، وسيتم توفير بعض العصائر والمياه الباردة للناخبين.
 
يذكر أنه يوجد فى الرياض 15 لجنة، إذ تجرى الانتخابات داخل السفارة المصرية بالرياض، بينما توجد 24 لجنة فى مقر القنصلية العامة بجدة.
 
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