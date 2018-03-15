ننشر جدول امتحانات النقل بجميع المراحل التعلمية فى المنوفية

ننشر جدول امتحانات النقل بجميع المراحل التعلمية فى المنوفيةالخميس، 15 مارس 2018 12:57 م
امتحان -أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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اعتمد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية والقائم بأعمال محافظ المنوفية، جدول امتحانات شهادات النقل لجميع المراحل التعليمية الثانوية الإعدادية الابتدائية، عقب عرضه من قبل الدكتور رضا الرشيدى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم.
جدول الامتحانات
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