ننشر برنامج احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومى

ننشر برنامج احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومىالخميس، 15 مارس 2018 11:24 م
عصام البديوى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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تبدأ محافظة المنيا احتفالاتها بعيدها القومى السبت المقبل وقد حصلت اليوم السابع على برنامج الاحتفالات والذى يبدأ بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى، واستعراض طابور العرض وعربات الزهور للوخدات المحلية ووحدات المرور والحماية المدنية والإسعاف.
وقال عصام البديوى محافظ المنيا فى تصريحات خاصة أن برنامج الاحتفالات سوف يشمل وضع حجر الأساس لمشروع شارع مصر بمدينة المنيا، وزيارة القافلة الطبية من أمام مكتبة مصر العامة .
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