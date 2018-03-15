ننشر إجمالى حصص تأشيرات حج القرعة بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر عدد التأشيرات لحج القرعة لعام 2018 وهو 1659 تأشيرة حج بينها 186 تأشيرة مخصصة لكبار السن، ليكون الإجمالى عدد التأشيرات 1845 تأشيرة بالمحافظة.

بينما بلغ إجمالى المتقدمين 10778 طلبا، وبلغت حصة الأقسام على مستوى المحافظة 1659 تأشيرة، وبلغت التأشيرات الاحتياطية 461 تأشيرة.



وتجرى نتيجة القرعة بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى، بحضور اللواء مصطفى النمر والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

يذكر أن وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية أعلنت عن التقدم لحج القرعة للعام الحالى 2018-1439، وتم الإعلان أيضا عن شروط التقديم والقبول فى قرعة الحج هذا العام، مما ييسر على المواطن أداء الشعيرة المقدسة وضمان إقامة آمنة فى المملكة العربية والسعودية وضمان العودة بسلام.