ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظة الوادى الجديد

ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظة الوادى الجديدالخميس، 15 مارس 2018 11:23 ص
السيدة دهب فرغلى فرحات الفائزة بالمركز الأول
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادى الجديد، عن اعتماد أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بإجمالى 5 أمهات مثاليات، حيث فازت السيدة "دهب فرغلى فرحات" بالمركز الأول على مستوى المحافظة، من قرية الهنداو، والتى سيتم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وجاء فى المركز الثانى، "أمينة أحمد محمد على" من قرية زخيرة ببلاط، وفى المركز الثالث "شربات أحمد سعد أيوب" من قرية تنيدة بمركز بلاط، وفى المركز الرابع "راسية خليل أحمد إدريس" من قرية جدة بمركز باريس، وفى المركز الخامس "هويدا منصور محمد عبد الله" من حى المروة بالخارجة .
وقال إمام فوزى إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم اعتماد أسماء الأمهات المثاليات الفائزات وفقا للمعايير المحددة، وسيتم تكريمهن من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد خلال الفترة القادمة، لما تتميز به قصة كل ام من الأمهات المثاليات الفائزات من تحد وإصرار على تأدية رسالتها كأم نجحت فى توفير البيئة المثالية لأبنائها، وتم اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، لتكون ضمن المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء القادم.
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