نقيب المحامين: تعرضنا لحملة شرسة عندما قاومنا التعليم المفتوح (صور)







الأقصر : محمد السيد - تصوير أحمد معروف

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الحماسة الوطنية والمهنية مطلوبة فى ظل مناخ يحتاج إلى ذلك، مضيفا أن مصر فى حالة اصطفاف وطنى وأن المحاماة فى حالة اصطفاف، كما أنها لن تنهض إلا بالاصطفاف المهنى بأصحابها.



وأضاف عاشور، خلال كلمة له فى المؤتمر الأول لنقابة المحامين المنعقد فى الأقصر،:"المحاماة تتعرض لترهيب وتشويش بقصد إقصاء النقابة عن دورها الحقيقى فى الإصلاح المهنى.. نتعرض تقريبا لحالة ترهيب حتى لا نصلح ولا نبنى، تعرضنا لحملة شرسة عندما قاومنا التعليم المفتوح وشهاداته التى كانت ستدخل علينا بحوالى 70 ألفا وبالمعادلة الوهمية، خضنا معركة وأوقفنا هذه الهجمة الشرسه على النقابة".



وتابع سامح عاشور:"فى طريقنا للانتصار فى معركة تنقية جداول وضوابط القيد، موارد نقابة المحامين الأساسية تتضمن أتعاب المحاماة و رسوم التصديق على العقود و التمغة، والموارد مصدرها المحامين المشتغلين، حتى الآن تم قيد 80 ألف محام فى جداول النقابة من المحامين المشتغلين".







































































































































