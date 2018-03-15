نقل شخصين للمستشفى نتيجة انهيار سقف منزل قديم بطنطا







الغربية - مصطفى عادل

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، انهيار سقف منزل قديم أسفر عن إصابة شخصين بإصابات طفيفة، انتقلت قوات الحماية المدنية وشرطة النجدة وتم غلق محيط المنزل ومنع اقتراب المواطنين.

تلقت غرفه عمليات محافظة الغربية، بلاغا من شرطة النجدة بانهيار سقف منزل قديم بطنطا، وإصابة مواطنين إثنين بإصابات طفيفة.

وهرعت قوات الحماية المدنية وشرطة النجدة وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل وتم تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسى حوله.