video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نقل شخصين للمستشفى نتيجة انهيار سقف منزل قديم بطنطا

الخميس، 15 مارس 2018 01:56 ص
نقل شخصين للمستشفى نتيجة انهيار سقف منزل قديم بطنطا انهيار منزل - ارشيفيه





الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، انهيار سقف منزل قديم أسفر عن إصابة شخصين بإصابات طفيفة، انتقلت قوات الحماية المدنية وشرطة النجدة وتم غلق محيط المنزل ومنع اقتراب المواطنين.

تلقت غرفه عمليات محافظة الغربية، بلاغا من شرطة النجدة بانهيار سقف منزل قديم بطنطا، وإصابة مواطنين إثنين بإصابات طفيفة.

وهرعت قوات الحماية المدنية وشرطة النجدة وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل وتم تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسى حوله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 69 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

طنطا




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة