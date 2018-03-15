نقابة المعلمين: تأجيل دعوى الحراسة المقدمة ضد النقابة إلى أبريل المقبل

نقابة المعلمين: تأجيل دعوى الحراسة المقدمة ضد النقابة إلى أبريل المقبلالخميس، 15 مارس 2018 01:36 م
خلف الزناتى نقيب المعلمين
آية دعبس
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أكدت نقابة المعلمين فى بيان لها أنه تم تأجيل الدعوى المقدمة ضد نقابة المهن التعليمية إلى شهر أبريل المقبل، وخلال الجلسة، قدم سيد لطفى نفسه حارساً قضائياً جديداً للنقابة، فأشار رئيس المحكمة إلى أنه ليس له صفة ولم يعترف به كحارس قضائى، حيث أنه سبق واعتذر عن أداء هذا المهمة رسمياً.
وأكدت نقابة المهن التعليمية، مجدداً، أن الجمعية العمومية للنقابة والمنعقدة يوم 9 سبتمبر 2017 ، بحضور الدكتور على فهمى الحارس القضائى السابق، و1570 عضواً من إجمالى 1643 هو العدد الكامل لأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك إشراف قضائى كامل، قررت إنهاء الحراسة القضائية رضاءً ، كما أبلغت النقابة العامة جميع اللجان النقابية والنقابات الفرعية بسرعة إعداد كشوف الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات بمستوياتها الثلاث فى أقرب وقت طبقاً للقانون .
وأعربت النقابة العامة عن استنكارها لإدعاء فئة قليلة من المعلمين حرصها على النقابة، في الوقت الذي تعترض فيه تلك الفئة على قرار إنهاء الحراسة القضائية الذى اتخذته الجمعية العمومية للنقابة، بل وتطالب بإعادة فرض الحراسة مرة أخرى.
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