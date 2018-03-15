نقابات عمال السكك الحديدية فى فرنسا تدعو إلى سلسلة إضرابات

نقابات عمال السكك الحديدية فى فرنسا تدعو إلى سلسلة إضراباتالخميس، 15 مارس 2018 11:07 م
الرئيس الفرنسي بجوار قطار
(رويترز)
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قالت نقابات عمال السكك الحديدية فى فرنسا اليوم الخميس إنها وافقت على الدعوة إلى موجة إضرابات متتالية بدءا من الثالث من أبريل نيسان، تشمل 36 يوما على مدى فترة ثلاثة أشهر، للاحتجاج على مسعى الحكومة لإصلاح شركة إس.إن.سي.إف التابعة للدولة المشغلة لشبكة القطارات.
وقالت النقابات إن الإضرابات ستحدث فى يومين متتالين كل خمسة أيام.
وأيدت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء مشروع قانون لتمرير سريع فى البرلمان لأكبر إعادة تنظيم لشركة إس.إن.سي.إف المثقلة بالديون منذ تأميم السكك الحديدية فى فرنسا فى الثلاثينات من القرن الماضي، والتى تشمل إنهاء حق البقاء فى الوظيفة حتى بلوغ سن التقاعد، وإلغاء بنود التقاعد المبكر.
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