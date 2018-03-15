نشر أوناش المرور بمحور أحمد عرابى بالمهندسين لمنع الزحام المرورى

نشر أوناش المرور بمحور أحمد عرابى بالمهندسين لمنع الزحام المرورىالخميس، 15 مارس 2018 09:07 ص
ونش مرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت اليوم الخميس، اﻹدارة العامة لمرور الجيزة من انتشار الخدمات المرورية والأوناش لرفع أى أعطال بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين وللعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة، كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل لمنع حدوث تداخل فى حركة السيارات و توجيه السائقين لأماكن التحويلات.
كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الانفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.
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