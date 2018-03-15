ندوة للتعريف بأخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب فى جامعة الإسكندرية







الإسكندرية - هناء أبو العز

أكد الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث اهتمام الجامعة بإنشاء لجنة عليا تحت مسمى لجنة جامعة الإسكندرية لأخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية على ان تكون لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب موجودة بكلية الطب (والتى أنشئت عام 2005 وحصلت على الأرقام الدولية منذ عام2008) نواة لهذا اللجنة.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها فى افتتاح الندوة التعريفية بالضوابط الأخلاقية لرعاية واستخدام الحيوانات فى البحث العلمى ونظمتها كلية العلوم بالتعاون مع كلية العلوم جامعة القاهرة بحضور الدكتور علاء رمضان عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية والدكتورة خديجة جعفر رئيس لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأضاف نائب رئيس جامعة الاسكندرية أنه سيتم تشكيل لجان فرعية بالكليات والمعاهد المعنية بهذا الموضوع ، بالإضافة إلى عمل لائحة موحدة للجامعة تختص بأخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى تكون بمثابة دليل استرشادى لكافة القواعد المنظمة فى هذا الشأن ، وكذلك تدريب العاملين والفنيين القائمين على رعاية حيوانات التجارب (من تغذية ورعاية ومعاملة الحيوانات).

كما تحدثت الدكتورة خديجة جعفر حول بعض النقاط التى تتعلق بالتعامل مع حيوانات التجارب، واستعرضت الاتفاقيات والمواثيق الدولية فى هذا الشأن ، حضر الندوة عدد من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.