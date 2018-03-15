نحو 20 ألف مدنى يغادروا الغوطة الشرقية فى سوريا

نحو 20 ألف مدنى يغادروا الغوطة الشرقية فى سورياالخميس، 15 مارس 2018 08:14 م
نازحين - أرشيفية
(أ ف ب)
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خرج نحو عشرين ألف مدنى اليوم الخميس، من جنوب الغوطة الشرقية المحاصرة مع تقدم قوات النظام ميدانياً وإعلانها فتح ممر إنسانى إلى مناطق سيطرتها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وأحصى المرصد "خروج نحو 20 ألف مدنى من ضمنهم آلاف الأطفال والنساء عبر المعبر الواصل بين بلدة حمورية ومناطق سيطرة قوات النظام"، مشيراً الى توقف حركة النزوح بحلول المساء.
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