نائب وزير التعليم: مسابقة شباب مصر فرصة لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى







الإسكندرية - هناء أبو العز

أشاد أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، بتنظيم منتدى الأكاديمية العربية الثالث للتعليم الفنى هذا العام لمسابقة شباب مصر الأولى للمهارات لتشجيع الطلاب، موضحًا أنها نواة لإخراج الملكات والمهارات الموجودة فى الشباب للنور، ومعرفة العالم بطلاب مصر بالتعليم الفنى المتميزين، المظلومين إعلاميا واجتماعيا.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية، خلال كلمته بالمنتدى، إن التعليم الفنى لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن يحتاج الكثير من العمل على كثير من الاتجاهات، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم يعطى فرصة لتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، مضيفًا إن مؤشرات نجاح المنتدى قبل بدايته كانت واضحة، بسبب الدعم من قبل الأكاديمية ورجال الأعمال وحماس الطلاب المشاركين.

وأضاف عبد المنعم حافظ عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، قائلا: "نحتاج إلى التدريب من أجل التوظيف، حتى نخرج منتج يرغب السوق فيه، ونسد الفجوة بين سوق العمل والتعليم، والعمل على نقل المتدربين من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى ، والتعاون بين الجامعات والمعاهد العلمية ورجال الأعمال، الذى يحتاج إلى مزيد من التواصل.