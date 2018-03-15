نائب سابق يحمّس مؤتمر جنوب بورسعيد بإنجازات "السيسى" الوطنية

نائب سابق يحمّس مؤتمر جنوب بورسعيد بإنجازات "السيسى" الوطنيةالخميس، 15 مارس 2018 11:53 م
النائب السابق الحسينى أبو قمر
بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق
قال النائب السابق الحسينى أبو قمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أتى من قلب القوات المسلحة، التى تحمى وتبنى بسواعد أبنائها خلال المرحلة الحالية التى يتم فيها بناء الوطن، وله دور وطنى كبير خلال هذه الفترة .
وأضاف "أبو قمر"، أننا اليوم من أجل دعم الرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ليس هنا من أجل مطالب شخصية أو مقاعد، فهتف الحضور "بنحبك يا سيسى".
وأوضح، أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى كان لها دور رائد فى القضية الفلسطينية وليس كما ادعت بعض الدويلات أن الدور لها وأنه تتزعم المقاومة بفلسطين.
وأكد، أنه لابد أن نخرج إلى الصناديق ونقوم بالتصويت من أجل الظهور بشكل يليق بالمواطن المصرى أمام العالم أجمع، لافتا إلى أنه لابد الوثوق بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعدد "الحسينى"، المشروعات التى تم إنشاؤها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى كمشروع التأمين الصحى الشامل والأنفاق أسفل قناة السويس والطرق الجديدة، وختم بهتاف "تحيا مصر".
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة