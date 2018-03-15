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نائب سابق يحمّس مؤتمر جنوب بورسعيد بإنجازات "السيسى" الوطنية

الخميس، 15 مارس 2018 11:53 م
نائب سابق يحمّس مؤتمر جنوب بورسعيد بإنجازات "السيسى" الوطنية النائب السابق الحسينى أبو قمر





بورسعيد - محمد عزام
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قال النائب السابق الحسينى أبو قمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أتى من قلب القوات المسلحة، التى تحمى وتبنى بسواعد أبنائها خلال المرحلة الحالية التى يتم فيها بناء الوطن، وله دور وطنى كبير خلال هذه الفترة .
 
وأضاف "أبو قمر"، أننا اليوم من أجل دعم الرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ليس هنا من أجل مطالب شخصية أو مقاعد، فهتف الحضور "بنحبك يا سيسى".
 
وأوضح، أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى كان لها دور رائد فى القضية الفلسطينية وليس كما ادعت بعض الدويلات أن الدور لها وأنه تتزعم المقاومة بفلسطين.
 
وأكد، أنه لابد أن نخرج إلى الصناديق ونقوم بالتصويت من أجل الظهور بشكل يليق بالمواطن المصرى أمام العالم أجمع، لافتا إلى أنه لابد الوثوق  بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
 
وعدد "الحسينى"، المشروعات التى تم إنشاؤها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى كمشروع التأمين الصحى الشامل والأنفاق أسفل قناة السويس والطرق الجديدة، وختم بهتاف "تحيا مصر".
 
 

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