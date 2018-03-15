ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1046 رأس ماشية حية







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن إستقبال ميناء غرب بورسعيد 1046 رأس ماشية حية .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن السفينة ADEL.1 القادمة من كرواتيا وجنسيتها جامايكا والتى يبلغ طولها 108 متر والغاطس 7 متر والحموله الكلية 8314 طن سجلت دخول لميناء غرب بورسعيد وذلك لتفريغ 1046 رأس ماشية حية بالميناء .

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .