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ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1046 رأس ماشية حية

الخميس، 15 مارس 2018 10:54 ص
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1046 رأس ماشية حية موانئ بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن إستقبال ميناء غرب بورسعيد 1046 رأس ماشية حية .
 
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن السفينة ADEL.1 القادمة من كرواتيا وجنسيتها جامايكا والتى يبلغ طولها 108 متر والغاطس 7 متر والحموله الكلية 8314 طن سجلت دخول لميناء غرب بورسعيد وذلك لتفريغ 1046 رأس ماشية حية بالميناء .
 
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .

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