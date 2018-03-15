ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1046 رأس ماشية حية

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1046 رأس ماشية حيةالخميس، 15 مارس 2018 10:54 ص
موانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن إستقبال ميناء غرب بورسعيد 1046 رأس ماشية حية .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن السفينة ADEL.1 القادمة من كرواتيا وجنسيتها جامايكا والتى يبلغ طولها 108 متر والغاطس 7 متر والحموله الكلية 8314 طن سجلت دخول لميناء غرب بورسعيد وذلك لتفريغ 1046 رأس ماشية حية بالميناء .
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .
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