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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 15 مارس 2018 11:10 ص
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط





دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة .ذبينما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة ، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة  138 سيارة نقل محملة بـ 5958 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157486 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 32337 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 6780 طن يوريا و 4944 طن فوسفات و 600 طن رمل و 750 طن ألواح جبس .


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