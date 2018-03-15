ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة .ذبينما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة ، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة 138 سيارة نقل محملة بـ 5958 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157486 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 32337 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 6780 طن يوريا و 4944 طن فوسفات و 600 طن رمل و 750 طن ألواح جبس .