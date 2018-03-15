مياه القناه تنظم 4 زيارات لمحطات مياه الشرب بالقنطرة غرب لطلاب المدارس

أعلن عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامي لمياه القناه ، أنه تم تنظيم 4 زيارات ميدانيه لمحطة مياه الشرب بالقنطرة شملت مدارس يسرى الشعراوى والقنطرة غرب الثانوية الصناعية بنات والقنطرة التجريبية للغات والقنطرة غرب الثانوية الصناعية بنين، وذلك فى إطار تنفيذ برامج التوعية عن طريق الزيارات الميدانية التى يتم تنفيذها للمدارس للمحطات لمتابعة مراحل تنقية المياه من بداية وصولها من المآخذ وحتى وصولها الى الشبكات، ودور المعامل فى التأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأشار عبد المنعم فى بيان له اليوم ، إلى أن هذه الزيارات تعتبرإستكمالا لبرنامج التوعية المكثف المعتمد من المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتم التنفيذ بحضور سامي علام رئيس مدينة القنطرة غرب، والمهندس محمد ماضى رئيس المنطقة، وشوقي محمدين مدير الإدارة التعليمية بالقنطرة، وقام الدكتور تامر سلام مدير المعمل، قام خلال الزيارة بشرح مراحل تنقية المياه بالمحطة، والإستجابة لتساؤلات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس