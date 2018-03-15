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موسم سياحى صيفى مبشر.. شركة طيران تضاعف رحلاتها لـ48 رحلة أسبوعية

الخميس، 15 مارس 2018 01:59 م
موسم سياحى صيفى مبشر.. شركة طيران تضاعف رحلاتها لـ48 رحلة أسبوعية أحمد إسماعيل رئيس إحدى شركات الطيران الخاصة





كتبت ميرفت رشاد
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يشهد المقصد السياحى المصرى، تحسنا ملحوظا فى ارتفاع نسب الحجوزات السياحية خلال الموسم الصيفى المقبل، وقد أكد عدد كبير من مستثمرى القطاع السياحى أن نسب نمو الحجوزات تتراوح بين 45 و50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كما ضاعفت شركات الطيران عدد رحلاتها من الدول الأوروبية للمدن السياحية المصرية، وتوقع المستثمرون أن يكون 2018 بشرة خير لعودة حركة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية.   

وفى هذا الإطار، أعلن أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "المصرية" للطيران، زيادة عدد الرحلات التى تسيرها الشركة لـ48 رحلة أسبوعيا فى موسم الصيف المقبل، مقابل 24 رحلة فى الفترة نفسها من العام الماضى، بهدف دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال 2018، مشيرا إلى مضاعفة عدد الرحلات خلال شتاء 2018.

وقال "إسماعيل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات بورصة برلين ITB التى اختتمت أعمالها مؤخرا، إن الشركة تستهدف نقل 150 ألف سائح خلال العام الجارى، كاشفا أنها نقلت 75 ألف سائح لمدينتى الغردقة وشرم الشيخ فى 2017، وأن الغردقة تحصد النصيب الأكبر من عدد الرحلات التى تسيرها الشركة، كاشفا عن تسيير أولى الرحلات من دبى للأقصر يوم 23 مارس الجارى، والعودة من أسوان، بالتعاون مع إحدى شركات "سياحة الحوافز".


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