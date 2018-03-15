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موسكو: ما زلنا على استعداد للعمل مع لندن بشأن تسمم الجاسوس الروسى

الخميس، 15 مارس 2018 11:16 ص
موسكو: ما زلنا على استعداد للعمل مع لندن بشأن تسمم الجاسوس الروسى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا





موسكو (رويترز)
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 قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن موسكو لا تزال مستعدة للعمل مع لندن بشأن التحقيق فى هجوم بأسلحة كيماوية فى بريطانيا ضد عميل مزدوج روسى سابق لكن بريطانيا لا تزال رافضة لذلك.

وقالت بريطانيا إنها ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتفرض غيرها من العقوبات على روسيا عقابا لها على تسميم سيرجى سكريبال وابنته وهو ما تنفيه موسكو.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدث باسم الخارجية الروسية فى مؤتمر صحفى أسبوعى إنها مندهشة من إبداء دول أخرى تضامنها مع بريطانيا فى قضية سكريبال دون أن تكون لديها معلومات عن القضية.

وقالت زاخاروفا إن "حقيقة" هذا الحادث يجرى التستر عليها.  

 


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