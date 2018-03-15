موسكو: ما زلنا على استعداد للعمل مع لندن بشأن تسمم الجاسوس الروسى

موسكو: ما زلنا على استعداد للعمل مع لندن بشأن تسمم الجاسوس الروسىالخميس، 15 مارس 2018 11:16 ص
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
موسكو (رويترز)
إضافة تعليق
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن موسكو لا تزال مستعدة للعمل مع لندن بشأن التحقيق فى هجوم بأسلحة كيماوية فى بريطانيا ضد عميل مزدوج روسى سابق لكن بريطانيا لا تزال رافضة لذلك.
وقالت بريطانيا إنها ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتفرض غيرها من العقوبات على روسيا عقابا لها على تسميم سيرجى سكريبال وابنته وهو ما تنفيه موسكو.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدث باسم الخارجية الروسية فى مؤتمر صحفى أسبوعى إنها مندهشة من إبداء دول أخرى تضامنها مع بريطانيا فى قضية سكريبال دون أن تكون لديها معلومات عن القضية.
وقالت زاخاروفا إن "حقيقة" هذا الحادث يجرى التستر عليها.
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة