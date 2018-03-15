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موسكو تتعهد بـ "اجراءات للرد" على العقوبات الأمريكية

الخميس، 15 مارس 2018 05:48 م
موسكو تتعهد بـ "اجراءات للرد" على العقوبات الأمريكية بوتين





(أ ف ب)
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قال دبلوماسى روسى كبير إن روسيا تحضر "تدابير للرد" على عقوبات أمريكية كشفتها واشنطن اليوم الخميس، لتدخل موسكو المفترض فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف قوله: "نرد بهدوء، بدأنا إعداد تدابير للرد"، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية "مرتبطة بحملة الانتخابات" الرئاسية الروسية الأحد المقبل.

 

 

         

 


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