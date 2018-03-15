موسكو: إجراءات بريطانيا الاقتصادية ضد روسيا يجب أن تتماشى مع الاتحاد الأوروبى







موسكو (أ ش أ)

قال فلاديمير تشيجوف مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى، إن إجراءات بريطانيا الاقتصادية ضد روسيا، التى قد تتضمن عقوبات محتملة، يجب أن تتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبى.

وأضاف تشيجوف، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أى إجراءات اقتصادية تتخذها لندن خلال عملية بريكست "مغادرة بريطانيا التكتل الأوروبى" يجب أن تتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبى".

واتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أمس الأربعاء، روسيا بأنها تستخدم القوة على نحو غير قانونى ضد المملكة المتحدة فيما يتعلق بمسألة تسميم سيرجى سكريبال، الكولونيل السابق فى المخابرات العسكرية الروسية وابنته، بغاز أعصاب سام على الأراضى البريطانية.

وفى سياق متصل، أعلنت ماى أن لندن ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية تسميم سكريبال وأن الدبلوماسيين أمامهم أسبوع لمغادرة البلاد.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى وقت سابق، إن موسكو لا علاقة لها بتسميم سكريبال وابنته، مشيرًا إلى أن بلاده لم تتلق أي طلبات من بريطانيا تتعلق بمادة يُزعم استخدامها فى الحادث.