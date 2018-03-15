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موسكو: أمريكا تعطل مشروع بيان صينى روسى حول التقدم فى شبه الجزيرة الكورية

الخميس، 15 مارس 2018 11:33 ص
موسكو: أمريكا تعطل مشروع بيان صينى روسى حول التقدم فى شبه الجزيرة الكورية بوتين وترامب





موسكو (أ ش أ)
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أعلن السكرتير الصحفى للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكى اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة عطلت مشروع بيان صينيا-روسيا فى مجلس الأمن الدولى يدعم التقدم الحاصل لتسوية الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن سترجيجوفسكى قوله إن قرار الولايات المتحدة لوقف العمل فى المبادرة الروسية-الصينية بدون أى نقاش بين أعضاء مجلس الأمن الدولى يثير تساؤلات حول نوايا واشنطن الحقيقية فى سياق إذابة الجليد -الوشيك- فى العلاقات بين الكوريتين.

وأوضح الدبلوماسى الروسى أن مبادرة روسيا والصين تهدف إلى دعم التقدم فى تسوية الوضع فى شبه الجزيرة الكورية عقب "الاتفاقات التاريخية الأخيرة التى تمثل انفراجة خلال الاجتماعات رفيعة المستوى بين قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

ويشيد البيان الروسى-الصينى المكتوب فى صفحة واحدة بـ "الديناميكية الإيجابية المهمة" فى تطور الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، ويرحب باستئناف الحوار بين بيونج يانج وسول ويدعم عقد اجتماع محتمل بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

 


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