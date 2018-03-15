مواطن فى طلب نفى نسب طفل إليه: زوجتى استعانت بعشيقها لقتلى







كتبت أسماء شلبى

أقام "على.ح.ف" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خيانة زوجته ونفى نسب الطفل الذى أنجبته إليه، متهما لهما بتخطيطهما للتخلص منه وسرقة أمواله بعد التعدى عليه بالضرب وفقا للشهود وبلاغه ضدها.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من "على" اتهم فيه ما وصفه بـ"عشيق زوجته " بضربه بشكل مبرح وشروعه فى قتله بضربه بقطعة حديد على رأسه ومحاولة إجباره على توقيع مستندات يتنازل بموجبها عن ممتلكاته.

وأوضح الشاكى فى بلاغه بأن الشك ساوره فى أخلاق زوجته بعد زواج دام 11 سنة إثر رفضه تسجيل بعض ممتلكاته باسمها ، وتغير معاملتها له وغضبها منه وتهديدها بالطلاق منه ما دفعه لمراقبتها واكتشاف أن ابنه منها ليس من صلبه، وعندما واجهها هددته بالتخلص منه نهائيا وهو ما فعلته بعدما حبسته واستدعت عشيقها.

وأشار الزوج إلى أنه نجا من قبضة زوجته وعشيقها بمساعدة حارس العقار والجيران الذى اصطحبوه إلى المستشفى وأبلغوا الشرطة، مضيفا: "كل ما أريده هو نفى نسب الطفل لى ومعاقبة زوجتى الخائنة التى حاولت قتلى".