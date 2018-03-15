منطقة قنا الأزهرية تكرم طالب أعاد 400 ألف جنيه لسيدة تركتها بتوك توك يقوده

كرمت منطقة قنا الأزهرية الطالب أ حمد شعيب محمد على، من مواليد عام 2000، بعدما أعاد مشغولات ذهبية وأموال بقيمة 400 ألف جنيه لسيدة نسيت حقيبتها أثناء استقلالها توك توك كان يقوده الطالب أثناء توصيله لها.

وأطلقت المنطقه الأزهرية فى محافظة قنا على الطالب اسم "الطالب الأمين"، تقديرا لأمانته وإخلاصه وحرصه على أموال ومصالح الناس، وإصراره على تسليم الحقوق لأصحابها.