منطقة قنا الأزهرية تكرم طالب أعاد 400 ألف جنيه لسيدة تركتها بتوك توك يقوده

منطقة قنا الأزهرية تكرم طالب أعاد 400 ألف جنيه لسيدة تركتها بتوك توك يقودهالخميس، 15 مارس 2018 03:59 م
منطقة قنا الازهرية تكرم طالب أعاد 400 ألف لسيدة تركتها بتوك توك
كتب لؤى على
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كرمت منطقة قنا الأزهرية الطالب أحمد شعيب محمد على، من مواليد عام 2000، بعدما أعاد مشغولات ذهبية وأموال بقيمة 400 ألف جنيه لسيدة نسيت حقيبتها أثناء استقلالها توك توك كان يقوده الطالب أثناء توصيله لها.
وأطلقت المنطقه الأزهرية فى محافظة قنا على الطالب اسم "الطالب الأمين"، تقديرا لأمانته وإخلاصه وحرصه على أموال ومصالح الناس، وإصراره على تسليم الحقوق لأصحابها.
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