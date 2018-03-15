منطقة الأقصر الأزهرية تعلن أسماء وتفاصيل مسابقة الطالب والطالبة المثالية







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية عن نتائج مسابقة الطالب المثالى على مستوى معاهد المنطقة، وشملت معايير تقييم مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية، حسن المظهر وحسن الخلق، والاتزان الانفعالى والثقة بالنفس، والإلتزام والانضباط داخل المعهد وخارجه، ومدى القدرة على إنجاز أداء المهام والواجبات، والأنشطة المكلف بها، بالإضافة إلى فهم المبادئ والأهداف التى تقوم عليها الاتحادات الطلابية وآليات تطبيقها، وأن يكون الطالب متفوق أكاديميًا، وملمًا بالأحداث المحلية والإقليمية والعالمية الجارية؛ ولديه اهتمامات متنوعة مثل (حفظ القرآن والأحاديث النبوية وكتابه الشعر والقصة والإنشاد) والقدرة على إقامة علاقات طيبة مع الزملاء والمعلمين وإدارة المدرسة، والمشاركة فى الأنشطة، والحفلات، والندوات، والمعسكرات والزيارات، والمسابقات التى تجريها المنطقة، إلى جانب قيامه بدور بارز فى خدمة المجتمع المدرسى والمجتمع المحيط به.

وقالت المنطقة فى بيان صحفى، إن الطلاب الفائزون بلقب الطالب المثالى فى مسابقة هذا العام للمرحلة الإعدادية بنين، هم كل من أحمد بيومى مجلى معهد الشيخ محمد عبده الإسنوى المركز الأول، وفى المركز الثانى حسن محمد على معهد أرمنت الوابورات، كما فاز بالطالب المثالى للمرحلة الثانوية بنين عمرو عماد بدرى معهد الأقالتة المركز الأول، وفاز بالمركز الثانى محمد أحمد محمد معهد أرمنت الوابورات.

أما الطالبات الفائزت بلقب الطالبة المثالية فهن، فازت بالمركز الاول إيمان أحمد محمد معهد الدير إعدادى، وفازت بالمركز الأول مكرر أسماء سالم فتحى معهد القرنة، وبالمركز الثانى رشا أحمد محمد معهد منشأة العمارى، وفى القسم الثانوى فازت بالمركز الأول شيماء عبد الراضى رضوان معهد المحاميد، وبالمركز الثانى منى محمد راشد معهد محمد رجب.