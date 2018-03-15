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الخميس، 15 مارس 2018 04:30 ص
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مقتل 6 نزلاء خلال اقتحام الشرطة سجنا فى بوليفيا

الخميس، 15 مارس 2018 04:08 ص
مقتل 6 نزلاء خلال اقتحام الشرطة سجنا فى بوليفيا قوات الأمن فى بوليفيا





لاباز (أ ف ب)
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أعلنت السلطات البوليفية، مقتل 6 سجناء وإصابة 23 شخصا آخرين بجروح خلال اقتحام الشرطة سجنا فى وسط البلاد الاربعاء.

وقال نائب وزير الداخلية خوسيه لويس كويروغا ان "ستة اشخاص (سجناء) ممن قاوموا تدخّل قوات الامن قتلوا"، من جهته قال قائد الشرطة ألفونسو مندوزا ان الاقتحام اسفر ايضا عن إصابة 18 سجينا وخمسة شرطيين بجروح.

وبحسب الشرطة فقد اقتحم حوالى 2000 عنصر من قوات الأمن فجر الاربعاء سجن بالماسولا فى ولاية سانتا كروز بعد اسبوع على حركة العصيان التى شهدها احتجاجا على قرار الحكومة منع الاطفال دون الست سنوات من زيارة اقاربهم المسجونين.

واوضح قائد الشرطة ان عملية الاقتحام هدفت الى البحث عن المخدرات والاسلحة التى يخفيها السجناء فى زنزاناتهم، وأضاف انه خلال عملية الاقتحام اكتشفت قوات الامن "معدات لتقطير الكحول وعددا لا يحصى من الاماكن المخصصة لبيع المخدرات ولا سيما الماريجوانا والكوكايين".

ولاحقا بدا ان الامن استتب داخل السجن لكن خارجه اندلعت صدامات بين قوات الامن واقارب سجناء اتوا للاطمئنان الى سلامة اقاربهم.

 


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