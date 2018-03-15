مقتل 6 عناصر من "داعش" فى قصف جوى للجيش العراقى غرب محافظة الأنبار







بغداد (أ ش أ)

قتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، اليوم الخميس، جراء قصف جوى لطيران الجيش العراقى غرب محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادى فى الحشد الشعبى قوله "إن طيران الجيش العراقى قصف نفقا سريا لعناصر داعش فى منطقة "الكعره" بقضاء القائم غربى محافظة الأنبار؛ ما أسفر عن مقتل 6 عناصر من التنظيم الإرهابى، بالإضافة إلى تدمير سيارتين"، مضيفا أن عملية قصف النفق جاءت خلال عملية تمشيط المنافذ الحدودية من قبل القوات الأمنية.