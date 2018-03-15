مقتل 5 عناصر من شرطة الحدود العراقية فى ديالى

مقتل 5 عناصر من شرطة الحدود العراقية فى ديالىالخميس، 15 مارس 2018 04:15 ص
عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى العراقية النائب فرات التميمى، عن مقتل 5 عناصر من شرطة الحدود بينهم ضابطان بكمين لتنظيم "داعش" الإرهابى شرق المحافظة.
وقال التميمى فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الأربعاء، إن "خمسة من عناصر شرطة الحدود بينهم ضابطين قتلوا بكمين لتنظيم داعش على طريق مندلى - بلدروز قرب قاعدة كركوش العسكرية (55 كم شرق بعقوبة)".
وأضاف أن "كمين داعش هو الثانى من نوعه على هذا الطريق خلال الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن "ذلك يستدعى تحرك الجهات المختصة لمعالجة هذا الملف".
وشهد طريق بلدروز - مندلى قبل أسبوع كمين مماثل لدورية للشرطة أثناء نقل معتقل داعشى خطير ، لكنها نجحت فى التصدى رغم وقوع إصابات فى صفوفها.
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