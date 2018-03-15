video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل عجوز فى ظروف غامضة داخل شقته بالإسكندرية

الخميس، 15 مارس 2018 02:49 م
مقتل عجوز فى ظروف غامضة داخل شقته بالإسكندرية اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

 تكثف مباحث الاسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز بها أثار طعنات في الرأس والرقبة داخل شقته بمنطقة الهانوفيل .

وكان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة شخص داخل شقته بعقار بمنطقة الهانوفيل .

وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الخامس ..ووجود جثة قاطنها ص . ع. ع65  سنة عامل، مسجى على ظهره على سرير حجرة نومه يرتدي كامل ملابسه ،ومصاب بجروح قطعية بالرأس والجانب الأيمن من الرقبة وجميع منافذ الشقة سليمة.

وبسؤال نجله م. ص .ع 33 سنة سائق، ومقيم بمساكن الايجي كاب ،الهانوفيل أكد أن والده يقيم بمفردة ،ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الجريمة ، مؤكدا أنه

حضر للاطمئنان عليه فوجده جثه، ثم إخطار النيابة العامة، و قسم الأدلة الجنائية و نقل الجثة عقب المعاينة  لمشرحة الإسعاف، و تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمه، وتحرر المحضر رقم 3353  / 2018 إداري الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار فتاة بالإسكندرية لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب زيادة وزنها

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة