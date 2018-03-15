مقتل عجوز فى ظروف غامضة داخل شقته بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

تكثف مباحث الاسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز بها أثار طعنات في الرأس والرقبة داخل شقته بمنطقة الهانوفيل .

وكان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة شخص داخل شقته بعقار بمنطقة الهانوفيل .

وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الخامس ..ووجود جثة قاطنها ص . ع. ع65 سنة عامل، مسجى على ظهره على سرير حجرة نومه يرتدي كامل ملابسه ،ومصاب بجروح قطعية بالرأس والجانب الأيمن من الرقبة وجميع منافذ الشقة سليمة.

وبسؤال نجله م. ص .ع 33 سنة سائق، ومقيم بمساكن الايجي كاب ،الهانوفيل أكد أن والده يقيم بمفردة ،ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الجريمة ، مؤكدا أنه

حضر للاطمئنان عليه فوجده جثه، ثم إخطار النيابة العامة، و قسم الأدلة الجنائية و نقل الجثة عقب المعاينة لمشرحة الإسعاف، و تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمه، وتحرر المحضر رقم 3353 / 2018 إداري الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.