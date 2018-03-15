مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى قصف القوات التركية للأحياء السكنية فى عفرين







دمشق (أ ش أ)

واصلت القوات التركية اليوم الخميس، قصفها بالقذائف والأسلحة الثقيلة الأحياء السكنية بمدينة عفرين السورية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر أهلية قولها إن القوات التركية قصفت بالقذائف والأسلحة الثقيلة مركز مدينة عفرين المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بالمبانى والمنشآت والبنى التحتية.

وأشارت المصادر إلى إصابة 3 أشخاص بينهم أطفال ووقوع دمار كبير بالمبانى جراء قصف القوات التركية بالطيران والمدفعية حى (الأشرفية) و(المحمودية) داخل المدينة.