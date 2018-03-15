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مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى قصف القوات التركية للأحياء السكنية فى عفرين

الخميس، 15 مارس 2018 04:25 م
مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى قصف القوات التركية للأحياء السكنية فى عفرين عفرين السورية





دمشق (أ ش أ)
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واصلت القوات التركية اليوم الخميس، قصفها بالقذائف والأسلحة الثقيلة الأحياء السكنية بمدينة عفرين السورية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر أهلية قولها إن القوات التركية قصفت بالقذائف والأسلحة الثقيلة مركز مدينة عفرين المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بالمبانى والمنشآت والبنى التحتية.

وأشارت المصادر إلى إصابة 3 أشخاص بينهم أطفال ووقوع دمار كبير بالمبانى جراء قصف القوات التركية بالطيران والمدفعية حى (الأشرفية) و(المحمودية) داخل المدينة.

 


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