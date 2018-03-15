مقتل شخصين وإصابة آخر فى إطلاق نار على مستشفى بولاية ألاباما الأمريكية







واشنطن (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمريكية أن شخصين لقيا حتفهما فيما أصيب ثالث جراء إطلاق النار على أحد المستشفيات فى مدينة "برمنجهام" بولاية "ألاباما".

ونقلت شبكة "سى بى إس" الأمريكية اليوم الخميس، عن بيتر ويليستون المسئول بشرطة برمنجهام قوله "إن منفذ الهجوم لقى حتفه متأثرا بإصابته بطلقات نارية".

وفى هذا السياق،أكدت مستشفى "يو إيه بى هايلاندز" مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر جراء هذا الهجوم.

ولم تشر الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول الحادث.