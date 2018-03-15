"مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية: شهيدان وبؤرة استيطانية الأسبوع الماضى







رام الله (أ ش أ)

ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى، قتلت مواطنين من نابلس والخليل، وأقامت بؤرة استيطانية جديدة على أراضى المواطنين فى بيت عوا، جنوب غرب الخليل، خلال الأسبوع الماضى.

وأضافت الهيئة فى نشرتها الأسبوعية حول الانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بالجدار والاستيطان، التى تغطى الفترة ما بين 8 إلى 13 مارس الجارى، أن قوات الاحتلال استولت أيضا على 24 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) فى بورين بنابلس، واقتلعت وقطعت 108 أشجار فى محافظتى نابلس والخليل.

ففى محافظة القدس سلمت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستعمارية، بلاغا قضائيا لأبناء المرحوم سعيد عودة، تطالبهم فيه بالأرض المقامة عليها بنايتهم السكنية الكائنة فى حى الحارة الوسطى "بطن الهوى" ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وتتكون البناية من أربعة طوابق وتضم 8 شقق، وحوإلى 50 شخصا يعيشون فيها معظمهم من الأطفال دون الـ18 عاما.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا حديديا فى قرية العيسوية، فى الوقت الذي اعتدى فيه مستوطنون من البؤرة الاستيطانية المسماة "بيت العسل" على الأطفال العرب في حي بطن الهوى. كما تعرض مواطن من بلدة حزما للدهس المتعمد من قبل مستوطن لاذ بالفرار.

وواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية بحماية من شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، ونظموا احتفالات صاخبة في منطقة باب الخليل أحد أبواب القدس تحاكى رواية الاحتلال المزورة عن القدس وتاريخها.

وفى محافظة نابلس، يواصل المستوطنون اقتحاماتهم واعتداءاتهم اليومية على المحافظة وبلداتها، حيث أقدموا على اقتلاع وقطع 90 شجرة زيتون، 40 منها فى قرية الساوية، و20 في قرية بورين، و15 شجرة فى كل من قريتى مادما وقريوت.

كما هاجم عشرات المستوطنين قرية عينابوس، فى الوقت الذى تصدى أهإلى قرية اللبن الشرقية، لمحاولاتهم السيطرة على منطقة "جبل الراس" المحاذية لمستوطنة "معإلى ليفونا" المقامة على أراضى القرية، وقاموا بنصب خيام لهم في المنطقة. وهاجم مستوطنو "يتسهار" عددا من المزارعين أثناء قيامهم بحراثة أراضيهم في بلدة حوارة.