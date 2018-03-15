مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع مليشيا الحوثى فى صرواح اليمنية







(أ ش أ)

قصفت مقاتلات التحالف العربى ومدفعية الجيش اليمنى اليوم الخميس مواقع مليشيا الحوثى فى صرواح آخر معاقل تواجدهم غرب محافظة مأرب شرق صنعاء.

وأوضح الجيش اليمنى - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير أطقم مقاتلة تابعة للحوثيين أثناء تحركاتها بين مواقع خاضعة لسيطرتهم، مما أدى إلى إحراقها بالكامل.

وأشار الجيش اليمنى إلى أن مدفعية الجيش الوطنى دمرت بدورها، عددا من مواقع تحصينات الحوثيين فى ذات المنطقة، ملحقة بها خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

ولفت الجيش اليمنى إلى قيام مليشيا الحوثى بحشد المئات من طلبة المدارس إلى ريمة حميد ومناطق أخرى قريبة من صرواح للزج بهم فى معارك جديدة بصرواح بعد تكبدها خسائر كبيرة فى الأرواح والسلاح خلال الأيام الماضية.

وتعتبر صرواح هى آخر مديريات محافظة مأرب والتى ما تزال تخضع أجزاء منها لسيطرة مليشيا الحوثي، وتدور معارك شرسة مؤخرا لتحريرها من الجيش اليمنى بإسناد جوى من التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.