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مفتى الجمهورية: وظيفة العلماء دعم التنمية.. والفساد ثقب أسود يهدد الحياة

الخميس، 15 مارس 2018 12:20 م
مفتى الجمهورية: وظيفة العلماء دعم التنمية.. والفساد ثقب أسود يهدد الحياة جانب من المؤتمر





كتب مدحت وهبة - تصوير اشرف فوزى
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قال الشيخ عمرو الوردانى، فى كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن من الضرورى للتصدى للفساد، لأن التنمية الحقيقة لن تنجح دون التعامل معه بجدية، متابعا: "الفساد الثقب الأسود للتنمية"، لافتا إلى أن الحجة الأساسية لكل من يريد تهديد المجتمع، اتهام من يتولى أى سلطة بالفساد، وتقديم نفسه باعتباره المخلص.

وطالب "الوردانى"، فى كلمة وزير الأوقاف خلال إطلاق فعاليات مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلى فى مكافحة الفساد، فى إطار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، التى ينظمها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بالقضاء على من يحاولون هدم المجتمع بالفساد، قائلا: "أجدد التأكيد أن وظيفة العالم أن يدعم التنمية، ومن يردد أن الدين لا يساهم فى تطوير الحياة، يخطئ فى فهمه للدين".

وفى سياق متصل، قال الدكتور ماجد موسى، فى كلة ألقاها نيابة عن الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، إن كل الأديان تدعو لبناء الإنسان بعيدا عن الفساد، لافتا إلى أن المسيحية فى كل العهود تدعو لعدم الفساد، متابعا: "المسيحية لا تدعو فقط لطهارة اليد، وإنما تدعو لطهارة القلب"، مطالبا بدعوة كل المسلمين والمسيحيين بمكافحة الفساد والعمل على بناء إنسان ذى قيمة حقيقية، إضافة لدعم المؤسسات فى مواجهة الفساد.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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