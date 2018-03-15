مفتى الجمهورية: مصر تمتلك أداة دبلوماسية قوية استطاعت حماية مصالح الوطن







كتب لؤى على

هنَّأ فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، سامح شكرى، وزيرَ الخارجية، والسفراء وجميع العاملين فى السلك الدبلوماسى المصرى بمناسبة احتفال وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية المصرية، الذى يوافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

وأشاد مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الخميس، بالجهود الدبلوماسية المصرية فى بيان وتوضيح ما يحدث من نقلة حضارية إلى العالم الخارجى، والرد على الادعاءات المغلوطة وتصحيح الصورة الخاطئة التى دأب بعض أبواق الإعلام الدولى على الترويج لها، والعمل عل إيضاح الحقائق عن الوضع فى مصر عبر تواصلها مع مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية فى تلك الدول، ودورها الريادى فى مكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد المفتى أنه يشعر بالفخر بأن دولته تمتلك أداة دبلوماسية قوية، استطاعت على مر العصور أن تحمى مصالح الوطن وتذود عنه المخاطر والأضرار، وأن تضع مصر فى موقع دولى يليق بحضارتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

ودعا فضيلة المفتى جموعَ الشعب المصرى بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المهمة إلى توخى الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تسعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية لترويجها خلال هذه الفترة من تاريخ الوطن، بهدف إحداث البَلبلة ونشر الفوضى فى المجتمع المصرى، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية.

كما دعا فضيلة المفتى كافة فئات الشعب المصرى وأفراده إلى مساندة ودعم الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية فى تحسين صورة مصر فى الخارج ومواجهة المغالطات المنتشرة في صفحات ومنابر الإعلام الدولى، والعمل على الترويج السياحى والاقتصادى والاستثمارى لمصر حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.