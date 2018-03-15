"معلومات الوزراء" ينشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة







كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على مستوى المحافظات.

وكان المركز قد نشر فيديو، اليوم الخميس، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار

" لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".