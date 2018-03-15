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"معلومات الوزراء" ينشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

الخميس، 15 مارس 2018 10:28 م
"معلومات الوزراء" ينشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء





كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على مستوى المحافظات. 
 
 
 
 
وكان المركز قد نشر فيديو، اليوم الخميس، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار  
" لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
 
 

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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

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