"معلومات الوزراء" ينشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

"معلومات الوزراء" ينشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعةالخميس، 15 مارس 2018 10:28 م
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على مستوى المحافظات.
وكان المركز قد نشر فيديو، اليوم الخميس، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار
" لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
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