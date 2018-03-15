مطار القاهرة يستقبل جثمان مصرى توفى فى حادث مرورى بالسعودية

مطار القاهرة يستقبل جثمان مصرى توفى فى حادث مرورى بالسعوديةالخميس، 15 مارس 2018 09:20 م
قرية البضائع
كتب محمد طنطاوى
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وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، جثمان مواطن مصرى من العاملين بالمملكة العربية السعودية بعد وفاته إثر تعرضه لحادث مرورى قبل أيام بالرياض.
وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، أن جثمان "عثمان. م. ك" 42 عامًا وصل على متن الخطوط الجوية المصرية القادمة من الرياض، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان بأن الوفاة نتجت عن حادث مرورى.
وقامت سلطات الحجر الصحى، بالإفراج الصحى عن الجثمان بعد مراجعة أسباب الوفاة ومناظرة الجثة.
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