مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح لزيارة المعالم الأثرية والتاريخيةالخميس، 15 مارس 2018 09:15 م
سياح
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 آلاف و612 سائح عربى وأجنبى للقيام بجولات داخل المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.
ووصلت المطار مجموعات من سائحى دول الصين واندونيسيا وبريطانيا والمانيا وكرواتيا وتايوان واليابان والامارات والكويت والعراق والسعودية والبحرين، كما وصلت عدة مجموعات أخرى من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.
وقامت شرطة السياحة، بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم بينما قامت إدارة قوات الأمن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقامتهم.
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