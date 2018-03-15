video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

الخميس، 15 مارس 2018 09:15 م
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية سياح





كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

استقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 آلاف و612 سائح عربى وأجنبى للقيام بجولات داخل المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية. 
 
ووصلت المطار مجموعات من سائحى دول الصين واندونيسيا وبريطانيا والمانيا وكرواتيا وتايوان واليابان والامارات والكويت والعراق والسعودية والبحرين،  كما وصلت عدة مجموعات أخرى من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.  
 
وقامت شرطة السياحة، بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم بينما قامت إدارة قوات الأمن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقامتهم. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنشيط السياحة ودعم المرأة والفقراء.. اعرف المشاريع الخيرية لملكة الأناقة

مطار القاهرة

تنشيط السياحة

قوات الامن

شرطة السياحة

المزارات السياحية

مصر للطيران




لا تفوتك
هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة