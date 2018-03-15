مصطفى مدبولى يلتقى الجالية المصرية فى نيس وموناكو







كتب هانى محمد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاء مع الجالية المصرية بمدينة نيس الفرنسية، بحضور السفير هشام ماهر قنصل مصر العام بمرسيليا.

وخلال اللقاء الذى حضره عدد من رموز الجاليه المصرية بنيس و موناكو، تحدث مدبولي عن أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق بالخارج، حيث حثهم مدبولى للتصويت واستكمال المسيره نحو غدا أفضل، كما استمع الوزير لطلبات وتطلعات الجالية المصرية.

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى معرض MIPIM 2018 بمدينة كان الفرنسية، وهو أكبر معرض عقارى فى العالم.

وعرض مدبولى خلال مشاركته، الفرص الاستثمارية بالمشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وامتداد الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من المستثمرين الأجانب والمصريين.