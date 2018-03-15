video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تستضيف الدورة 27 لمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا

الخميس، 15 مارس 2018 12:09 م
مصر تستضيف الدورة 27 لمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا وزير الطيران المدنى شريف فتحى





(أ ش أ)
إضافة تعليق

تستضيف شركة مصر للطيران مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا " MRO Africa 2018 " فى دورته السابعة والعشرين فى الفترة من 18 إلى 20 مارس الجارى تحت رعاية وزير الطيران المدنى شريف فتحى، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة النقل الجوى.

ويشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا حيث يبلغ عدد الحضور والمشاركين فى المؤتمر ما يقرب من 500 مشارك من 70 شركة من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير اليوم 194رحلة من وإلى مطار القاهرة لنقل أكثر من 18ألف راكب

مصر للطيران تشارك فى "بورصة برلين للسياحة 2018"

"مصر للطيران" تنظم جولة لوفد إعلامى فرنسى لتفقد المعالم السياحية

مصر

مصر للطيران

افريقيا

عمره الطائرات

صيانه الطائرات




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة