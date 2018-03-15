مصر تستضيف الدورة 27 لمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا







(أ ش أ)

تستضيف شركة مصر للطيران مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا " MRO Africa 2018 " فى دورته السابعة والعشرين فى الفترة من 18 إلى 20 مارس الجارى تحت رعاية وزير الطيران المدنى شريف فتحى، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة النقل الجوى.

ويشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا حيث يبلغ عدد الحضور والمشاركين فى المؤتمر ما يقرب من 500 مشارك من 70 شركة من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.